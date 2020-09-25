На Львівщині чоловік стріляв у майбутню/колишню тещу

Жінку госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови — медики роблять усе можливе, аби врятувати їй життя.

У Дрогобицький відділ поліції 24 вересня близько 4 години ранку надійшло повідомлення від 23-річної мешканки міста Стебник про те, що невідомий чоловік стріляв у її маму. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб Дрогобицького відділу поліції.

У помешканні правоохоронці виявили 51-річну жінку з вогнепальним пораненням голови. Встановлено, що постріл був здійснений з вулиці – зловмисник стріляв крізь вікно, після чого втік з місця події. Потерпілу було госпіталізовано,зараз медики роблять усе можливе аби врятувати їй життя.\

Як встановили правоохоронці до скоєння злочину причетний раніше судимий 28-річний мешканець Перемишлянського району, колишній хлопець заявниці.

До розшуку зловмисника, був задіяний особовий склад Дрогобицького відділу поліції та територіальних підрозділів поліції сусідніх районів, а також співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини – кінологи, оперативники карного розшуку та багато інших. Були виставлені стаціонарні пости, працювали мобільні групи, також залучались бійці Національної гвардії України. Проводились подворові обходи, опитували перехожих і сьогодні, 25 вересня, близько 8.30 поліцейські виявили тіло розшукуваного без ознак життя, з вогнепальним пораненням голови, неподалік залізничної станції Верхні Гаї. «Біля нього лежав обріз мисливської рушниці. Попередньо чоловік здійснив самогубство.

За фактом слідчі Дрогобицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) ККУ. Правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи. // Вартові еспресо