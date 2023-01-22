На Вижниччині затримали чоловіка, підозрюваного в умисному вбивстві знайомого

Учора, 20 січня, під час конфлікту житель міста Вашківці завдав ножового поранення, несумісного із життям, 39-річному чоловіку. Слідчі поліції повідомили буковинцю про підозру у вчиненні злочину та за клопотанням правоохоронців суд арештував зловмисника.

Для з’ясування обставин загибелі буковинця на місце події виїхали співробітники обласного управління Нацполіції та Вижницького районного відділу поліції.

На місці події правоохоронці встановили, що того вечора під час спільного розпивання алкоголю між двома жителями міста Вашківці виникла словесна суперечка. Під час конфлікту 59-річний буковинець наніс удар кухонним ножем у грудну клітку 39-річному гостю. Від отриманого поранення потерпілий помер.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Вижницької окружної прокуратури слідчі поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 21 січня, за клопотанням поліцейських суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області