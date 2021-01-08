Стрілянина в центрі Херсона: поліція відкрила кримінальне провадження

Сьогодні, близько 03:00, поблизу магазина на вул. Рішельєвській невідомий чоловік на підпитку здійснив два постріли у повітря з мисливської зброї. Правопорушника затримали перехожі разом з співробітником охоронної фірми та викликали поліцію. Внаслідок події ніхто не постраждав.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції. Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець. Також поліцейські з’ясували, що між стрілком та групою чоловіків виник конфлікт, в результаті якого херсонець дістав зброю і зробив два постріли вгору, погрожуючи розправою.

Як розповів начальник слідчого відділу Херсонського відділу поліції Андрій Коршун, під час огляду місця події поліцейські виявили та вилучили предмет ззовні схожий на автомат з маркуванням «Сайга-410», магазин та дві гільзи. Крім того у правопорушника вилучили дозвіл на зброю.

Все вилучене направлено на експертне дослідження. За вказаним фактом слідчими Херсонського відділу поліції відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області