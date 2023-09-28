Чернігівська поліція розслідує приховування посадовцями навчального закладу розбещення дітей

28 вересня слідчі поліції відкрили провадження за статтею 396 Кримінального кодексу України (приховування тяжкого злочину) щодо посадових осіб установ освіти Чернігова, які могли приховати можливі факти розбещення неповнолітніх вчителем.

26 вересня до поліції надійшла інформація від батьків однієї зі шкіл Чернігова про те, що вчитель вчиняє розпусні дії стосовно малолітніх учениць.

Поліцейські негайно відреагували та одразу прибули до навчального закладу для з’ясування всіх обставин. Поліція на місці відібрала заяви від батьків потерпілих дітей, опитала понад 40 осіб – учнів та вчителів школи.

Того ж дня відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх). Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Правоохоронці встановили, що раніше жодних заяв та повідомлень щодо вчинення розпусних дій цим вчителем до поліції не надходило. Однак, слідство отримало інформацію, що фігурант провадження міг скоювати такі діяння в минулому.

28 вересня поліція відкрила провадження за статтею 396 Кримінального кодексу України (приховування тяжкого злочину), яке карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нині триває досудове розслідування.

Поліція Чернігівської області