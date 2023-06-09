Керівник столичного підприємства не сплатив майже чверть мільярда гривень митних платежів при транзиті нафтопродуктів

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику приватного підприємства за фактом ухилення від сплати податку (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, службові особи товариства-транспортувальника порушили вимоги і умови митного режиму «Транзит» під час переміщення паливно-мастильних матеріалів з території рф до Угорщини магістральним нафтопроводом у 2020-2022 роках. Це призвело до настання гарантійного випадку.

Разом з цим, службові особи приватного підприємства – незалежного фінансового посередника, уповноваженого на надання фінансових гарантій не забезпечили виконання передбачених чинним законодавством вимог в частині сплати митних платежів, знаючи про настання гарантійного випадку. Це призвело до ненадходження до державного бюджету коштів на загальну суму понад 244 млн грн.

Таким чином підозрюваний ухилився від сплати митних платежів при транзиті нафтопродуктів трубопровідним транспортом.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора