Жителя Кривого Рога посадили уже за второе убийство

В Кривом Роге на 10 лет в тюрьму посадили мужчину, совершившего второе убийство.

Такой приговор вынесли члены коллегии Жовтневого райсуда.

В 1998 году Терновской суд приговорил этого мужчину к лишению свободы за убийство другого человека.

В сентябре 2015 года он опять совершил убийство.

Он со знакомым выпивал в квартире. После пьянки один из мужчин собирался уйти, забрав две хрустальные вазы. Один из них взял на кухне нож и зарезал собутыльника. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве.

Члены коллегии Жовтневого райсуда Кривого Рога в конце октября 2020 года приговорили мужчину к 10 годам лишения свободы. // Первый Криворожский