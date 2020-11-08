Жителя Кривого Рога посадили уже за второе убийство
В Кривом Роге на 10 лет в тюрьму посадили мужчину, совершившего второе убийство.
Такой приговор вынесли члены коллегии Жовтневого райсуда.
В 1998 году Терновской суд приговорил этого мужчину к лишению свободы за убийство другого человека.
В сентябре 2015 года он опять совершил убийство.
Он со знакомым выпивал в квартире. После пьянки один из мужчин собирался уйти, забрав две хрустальные вазы. Один из них взял на кухне нож и зарезал собутыльника. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве.
Члены коллегии Жовтневого райсуда Кривого Рога в конце октября 2020 года приговорили мужчину к 10 годам лишения свободы. // Первый КриворожскийTweet