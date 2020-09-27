На Закарпатье несовершеннолетнего арестовали за изнасилование ребенка

На Закарпатье отправили под стражу несовершеннолетнего парня, подозреваемого в изнасиловании девочки, которая еще не достигла 14 лет.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Закарпатской областной прокуратуры.

«Иршавский районный суд … избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей несовершеннолетнему жителю Иршавского района по подозрению в изнасиловании малолетнего ребенка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что событие, о котором идет речь, произошло 23 сентября 2020 года. Юноша, находясь на территории пастбища между селами Осий и Белки Иршавского района, совершил действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей 14 лет.

За уголовное преступление по ч. 4 ст. 152 УК Украины, в котором подозревают закарпатца, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.