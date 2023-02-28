На Кіровоградщини жінку викрили у шахрайстві під виглядом збору коштів на допомогу дитині

У соціальній мережі громадянка створила сторінку від імені матері дівчинки, яка у січні постраждала внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в одному з міст. Особа вказала травми, отримані дитиною, та опублікувала реквізити банківської картки для перерахунку грошей.

Шахрайську схему викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області спільно зі слідчим управлінням поліції, за процесуального керівництва обласної прокуратури.

У помешканні жінки правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази, які свідчать про її причетність до протиправної діяльності.

За попередніми даними, загальна сума перерахованих громадянами коштів становить 180 тисяч гривень.

Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

За матеріалами відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області

Департаменту кіберполіції Національної поліції України