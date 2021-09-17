На Закарпатье троих подростков арестовали за изнасилование несовершеннолетней

На Закарпатье трое подростков взяли под стражу за изнасилование 14-летней девушки. Снимали свои действия они на видео.

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

«… сообщено о подозрении и взято под стражу трех несовершеннолетних по факту группового изнасилования 14-летней девушки (ч. 3 ст. 152 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в конце августа в одном из населенных пунктов Закарпатья трое подростков затянули несовершеннолетнюю девушку в подвальное помещение в доме одного из парней. Там, по данным прокуратуры, совершили в отношении нее действия сексуального характера, осуществляя видеозапись на мобильный телефон. Через некоторое время о содеянном узнала семья девушки и обратилась с заявлением в полицию.

Сейчас в производстве назначен ряд экспертиз для установления всех объективных обстоятельств. Пострадавшей оказывается необходимая помощь. // УНН