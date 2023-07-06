На Закарпатті адвоката підозрюють у причетності до афери із переоформленням земельної ділянки: збитки сягають майже ₴10 мільйонів

Слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, за оперативного супроводу співробітників УСР, викрили на незаконній діяльності місцевого адвоката.

В ході досудового розслідування було встановлено, що фігурант, будучи обізнаним з процедурою купівлі-продажу та реєстрації права власності на нерухоме майно, незаконно придбав та перепродав за заниженою у 600 разів ціною земельну ділянку у селі Кінчеш Ужгородського району.

Для реалізації злочинного плану фігурант продумав схему, відповідно до якої двом підставним особам виготовив підроблені паспорти реального подружжя, яке нібито має у власності землю. Залучивши до справи сторонніх осіб зловмисник оформив договір купівлі-продажу цієї ділянки на третіх осіб та посприяв внесенню завідомо неправдивих відомостей про нового власника до Державного реєстру.

Щойно дані про реєстрацію майна були внесені, зловмисник вдруге перепродав земельну ділянку площею 1,75 га за 77 тисяч гривень. Така ціна є вкрай заниженою, й таким чином було заподіяно матеріальної шкоди на понад 9 мільйонів гривень.

Наразі у справі зібрано достатньо доказів причетності адвоката до цієї схеми і відповідно, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, слідчі повідомили йому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, а саме: ч. 4 ст. 190 (Заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене у великому розмірі), ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 (пособництво у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 (Пособництво у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, нотаріусом, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинені повторно), а також ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа).

Слідчі поліції вже підготували та скерували до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області