В Івано-Франківську затримали зловмисницю, яка зарізала 32-річну жінку через зауваження

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури мешканці обласного центру повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства 32-річної жінки (за ч.1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у ніч на 12 жовтня на вулиці Івасюка в Івано-Франківську між трьома жінками та чоловіком сталася суперечка, яка переросла у бійку зі смертельними наслідками.

Чоловік з жінкою зробили зауваження двом жінкам, які стукали у двері магазину, що вже не працював. Одній з них це не сподобалося, тож вона дістала ніж і вдарила у груди жінку.

Від отриманого поранення потерпіла померла на місці.

Підозрювану – 26-річну мешканку Івано-Франківська затримано.

Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Жінці загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУПН в Івано-Франківській області.

Івано-Франківська обласна прокуратура