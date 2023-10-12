В Івано-Франківську затримали зловмисницю, яка зарізала 32-річну жінку через зауваження
За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури мешканці обласного центру повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства 32-річної жінки (за ч.1 ст. 115 КК України).
За даними слідства, у ніч на 12 жовтня на вулиці Івасюка в Івано-Франківську між трьома жінками та чоловіком сталася суперечка, яка переросла у бійку зі смертельними наслідками.
Чоловік з жінкою зробили зауваження двом жінкам, які стукали у двері магазину, що вже не працював. Одній з них це не сподобалося, тож вона дістала ніж і вдарила у груди жінку.
Від отриманого поранення потерпіла померла на місці.
Підозрювану – 26-річну мешканку Івано-Франківська затримано.
Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.
Жінці загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУПН в Івано-Франківській області.
Івано-Франківська обласна прокуратураTweet