На Закарпатті члени ОЗГ займалися незаконними оборудками із земельними ділянками

Співробітники Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, спільно з працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, викрили та припинили незаконну діяльність організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на аферах із переоформленням земельних ділянок.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 37-річний житель Хустщини, який є депутатом однієї з місцевих рад, у змові з приватним підприємцем та нотаріусом, налагодили бізнес на незаконному привласненні земель громади.

Маючи на меті незаконне збагачення, організатор ретельно продумав схему злочину та надав своїм спільникам конкретний алгоритм дій. Так, за його вказівкою 37-річний приватний підприємець, який є інженером-землевпорядником, розробляв технічну документацію із землеустрою щодо встановлення, відновлення меж земельних ділянок та вносив недостовірні відомості в документи щодо місця їх розташування, яке відрізнялось від їх фактичного місцезнаходження. Таким чином це дозволяло зловмисникам штучно збільшувати вартість землі та автоматично надавало змогу присвоювати ділянкам нові кадастрові номери.

Після цього до справи залучалася 50-річна жінка – приватний нотаріус, завдання якої полягало у нотаріальному посвідченні правочинів з відчуження (продажу, дарування тощо) земельних ділянок без відома та за відсутності їх власників.

У результаті виконання повного комплексу цих дій зловмисникам вдалося заволодіти вільними земельними ділянками комунальної власності за межами населеного пункту Нижній Студений, що на території Пилипецької сільської ради.

Їх протиправна діяльність призвела до заподіяння громаді матеріальної шкоди на загальну суму майже 1, 8 мільйони гривень.

Зібравши доказову базу у справі, фігурантам залежно від їх ролей, слідчі Головного управління поліції повідомили про підозри.

Так, 37-річному організатору слідчі інкримінують ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 – ст. ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 27 – ст. ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство, вчинене організованою групою осіб у великих розмірах, а також співучасть у підробленні документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Його спільнику поліцейські висунули підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) та безпосередньому підробленні документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 2, 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України), а жінці-нотаріусу крім вищезазначених статтей додатково повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України, тобто Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги.

За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування у справі триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області