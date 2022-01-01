На Закарпатті чоловік годував собак снодійним та обкрадав будинки

За такі махінації зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

На Закарпатті поліцейські затримали 49-річного чоловіка, який вночі обкрадав будинки, годуючи собак снодійним.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

“Зловмисник “працював” переважно вночі. До злочинів ретельно готувався: на подвір’ях, які охороняли собаки, він спершу годував тварин снодійним, після чого безперешкодно проникав у будинки”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 31 грудня, правоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваного, де вилучили крадені автомобільні запчастини, аудіотехніка, а також два мисливські карабіни, що належать потерпілому жителю села Ракошино. Також слідчі вилучили й медичні препарати, якими зловмисник присипляв собак.

Окрім цього в будинку 49-річного мукачівця виявили гранату РГД-5, запал до неї та сотню набоїв. Правоохоронці встановлюють з якою метою чоловік зберігав небезпечні предмети.

Поліція повідомили чоловіку про підозру у скоєнні двох злочинів – крадіжки, вчиненої з проникненням (ч.3 ст.185 ККУ) та незаконному поводженні з боєприпасами (ч.1 ст.263 ККУ). Також йому вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. // Діло