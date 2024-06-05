На Закарпатті ліквідовано мережу шахрайських кол-центрів – затримано лідера та 18 членів злочинної організації

Правоохоронці викрили діяльність зловмисників, які ошукували іноземних громадян. Організатора незаконного бізнесу затримали у Дніпропетровській області, інших членів злочинної організації – на Закарпатті. Їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Закарпатські поліцейські у співпраці з міжнародними партнерами провели спецоперацію, за результатами якої викрили та припинили діяльність масштабної мережі шахрайських кол-центрів. Незаконний бізнес налагодив 29-річний житель Кривого Рогу. Він створив злочинну організацію, членами якої стали 18 його спільників.

Для припинення їх діяльності співробітники кримінальної поліції ГУНП в Закарпатській області провели майже 40 санкціонованих судом обшуків в декількох регіонах України. Йдеться про помешкання підозрюваних та кол-центри, які фігуранти облаштували в межах Мукачівського району в орендованих приміщеннях.

«Під час обшуків було вилучено орієнтовно півтисячі одиниць техніки, зброю, наркотичні речовини, банківські картки та гроші – майже 50 тисяч доларів. Також вилучено 12 автомобілів, серед яких авто преміумкласу, зокрема Mercedes, Ford, Volkswagen, BMW. Все це зараз є важливими речовими доказами у справі, працюємо з отриманою інформацією», – розповідає старший слідчий поліції Закарпатської області Євген Бартованець.

У кол-центрах організатори розмістили десятки операторів, які за вказівкою лідера телефонували іноземцям та представлялися співробітниками банківських установ. В розмові шахраї зазначали, що мають повідомити своїм клієнтам таємну інформацію. Для цього потерпілих переконували встановити на їхні ґаджети спеціальний додаток. Після виконання цієї інструкції, зловмисники отримували доступ до всіх банківських рахунків іноземних громадян. У подальшому – виводили гроші на рахунки, які заздалегідь спеціально створили на підставних осіб.

Членам злочинної організації «старший» ставив завдання – 100 тисяч доларів прибутку в тиждень. Станом на сьогодні відомо, що ділки виманили у потерпілих майже мільйон доларів. Правоохоронцям вдалося встановити детальний «маршрут» руху коштів.

За результатами проведених оперативних заходів під вартою наразі перебуває 29-річний лідер злочинної організації – його затримання поліцейські провели в Дніпропетровській області, та його 18 спільників.

«Від імені поліції Угорщини хотів би подякувати за плідну співпрацю слідчих підрозділів наших держав, котрим вдалося викрити злочинне угруповання, яке у кіберпросторі нашкодило не тільки громадянам Угорщини, але й громадянам інших країн. Ці злочини ми б не могли розкрити, якби не наполеглива, віддана робота поліцейських з України. Ми впевнені в тому, що це перший крок до подальшої співпраці між нашими службами», – зазначає речник поліції Угорщини Крістоф Гал.

Затриманим слідчі Головного управління поліції області, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто створення злочинної організації та участь в ній, з метою вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області