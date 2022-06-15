На Закарпатті не випустили за кордон псевдостудента з Дніпра

Сьогодні вранці на Закарпатті прикордонники Чопського загону стали на заваді незаконним намірам 44-річного жителя міста Дніпро, який примудрився скоїти на українсько-словацькому кордоні одразу три кримінальні правопорушення.

Чоловік прямував у напрямку вибуття з України через пункт пропуску «Ужгород». Під час проходження прикордонного контролю він разом з паспортом надав пакет документів здобувача освіти за кордоном. Вони мали бути підставою для його виїзду за межі України у період воєнного стану.

Однак, у ході перевірки документів та бесіди з їх власником прикордонний наряд засумнівався у дійсності пред’явлених документів. Тож їх вирішили вивчити ретельніше. До заходів також залучили оперативних співробітників прикордонного загону та підрозділу внутрішньої і власної безпеки.

Під час проведення перевірочних заходів правоохоронці встановили, що чоловік придбав пакет документів про навчання за кордоном через соціальні мережі у невідомої особи. За студентський квиток, договір про зарахування на навчання та довідку про навчання в одному з вишів Польщі йому довелося викласти чималу суму — 2800 доларів США.

Коли наш співвітчизник зрозумів, що його аферу викрито, він наважився на інший безглуздий та протиправний вчинок. Аби «вирішити» проблему, він спробував підкупити прикордонників хабарем та вклав у паспорт 2700 євро.

Інспектор від неправомірної вигоди рішуче відмовилася та доповіла про спробу надання їй хабаря керівництву. Чоловіка затримали та викликали на місце події співробітників Нацполіції.

Тепер псевдостудентові доведеться відповідати за скоєння одразу трьох кримінальних правопорушень. У його діях вбачають ознаки злочинів, передбачених статтями 336 ККУ «Ухилення від призову за мобілізацією», 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» та 369 » Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Підроблені документи та грошові кошти вилучили протоколом огляду місця події. Хабародавець вибув з пункту пропуску у супроводі слідчо-оперативної групи Національної поліції. // Закарпаття онлайн