На Закарпатті очільника підприємства викрито на одержанні $20 000 хабаря

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру в.о. директора філії підприємства за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець налагодив протиправну схему продажу щебеню з кар’єру на території Берегівського району поза бухгалтерським обліком. За умови одержання неправомірної вигоди у розмірі 20 тисяч доларів США підозрюваний обіцяв поставити замовнику 2000 кубометрів продукції за заниженою вартістю.

Вчора, 12 жовтня, чоловіка затримали в Ужгороді саме під час одержання усієї суми коштів. Подальше досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції Закарпаття за оперативного супроводу УСБУ в Закарпатській області. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу. Правоохоронці встановлюють інших посадових осіб, що можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури