71-річного коростенця судитимуть за жорстоке вбивство колишнього зятя

Прокурор Житомирської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 71-річний житель міста Коростеня скоїв жорстоке вбивство колишнього зятя.

Подія сталася у жовтні минулого року. Попри розлучення з донькою, чоловіки продовжували підтримувати стосунки. Потерпілий час від час навідувався до тестя, який проживав один у приватному будинку.

Того дня вони спілкувалися та вживали алкогольні напої, напередодні придбані у магазині. Однак під час застілля мін ними виник конфлікт, який для 42-річного гостя закінчився трагічно.

Обвинувачений, з мотиву раптово виниклої неприязні, накинувся на зятя та задушив. Аби приховати скоєне, тіло розчленував, після чого деякі частини тулуба спалив у своєму будинку, а решту викинув у річку, яка протікає неподалік його обійстя.

Під час обшуку у помешканні фігуранта вилучено рештки спалених кісток.

Досудове розслідування проводило ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури