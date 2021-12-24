Оперативники житомирської поліції на Сумщині розшукали крадіїв сонячних батарей

Двох жителів Сумської області працівники поліції Житомирщини обґрунтовано підозрюють у причетності до викрадення понад 60 секцій сонячних батарей з товариства у Потіївській громаді. Викрити їх оперативникам кримінальної поліції ГУНП і Житомирського райуправління вдалося завдяки записам камер відеоспостереження. Триває досудове розслідування.

У середині жовтня до поліції надійшло повідомлення про викрадення із території товариства у Потіївській громаді частини з розміщених сонячних батарей.

Під час огляду місця події працівники слідчо-оперативної групи Житомирського районного управління поліції зафіксували попередні обставини. Так, першочергово вдалося з’ясувати, що на територію уночі потрапили невідомі, які демонтували 61 секцію сонячних батарей, транспортували викрадене за допомогою автомобіля.

– Під час огляду були вилучені слідова інформація та інші речові докази. Ми розглядали кілька різних версій. За однією з них, зазначену кількість сонячних батарей могли перевозити у мікроавтобусі. За записами камер відеоспостереження, розташованих у наближених до товариства місцях, ми визначили транспортні засоби і перевірили їх. Врешті дізнались, що один з мікроавтобусів і виявився знаряддям транспортування викраденого майна, — розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП Житомирщини Леонід Дяченко.

У результаті комплексу здійснених заходів, у тому числі негласного характеру, оперативники кримінальної поліції ГУНП і Житомирського райуправління викрили у причетності до крадіжки двох жителів Сумської області, віком 29 та 36 років. Про старшого з них відомо, що раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та незаконне поводження з наркотиками.

Також правоохоронці з’ясували, що чоловіки орендували мікроавтобус у столиці і за допомогою нього перевезли на Сумщину викрадені сонячні батареї. Усі секції поліцейські вилучили під час санкціонованих слідчих дій у Сумській області за місцями їх зберігання.

Усі обставини правоохоронці з’ясовують у рамках подальшого кримінального провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Подібні дії чинним законодавством караються позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області