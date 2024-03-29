На Закарпатті ОЗГ облаштувала наркоплантацію та виростила конопель на ₴2 млн.

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо організованої групи з п’яти учасників за фактами незаконного вирощування конопель, а також виготовлення та зберігання наркотичних засобів з метою збуту (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України).

За даними слідства, жителі Берегівського району облаштували наркоплантацію на території колишнього саду неподалік с. Карачин. Вирощували там понад пів сотні кущів конопель, які в подальшому висушували, подрібнювали та виготовляли з них особливо небезпечний наркотик – канабіс – для реалізації населенню.

Процес виготовлення «товару» після збору рослин відбувався і вдома в одного з фігурантів. На території його помешкання виявили спеціальне обладнання для висушування рослин, ним ділки обладнали і вантажний відсік мікроавтобуса.

Протиправну діяльність закарпатців викрили у жовні минулого року. Тоді правоохоронці провели ряд обшуків, у ході яких вилучили більше 20 кг канабісу та рослин коноплі, орієнтовна вартість яких на «чорному ринку» – 2 млн грн.

Також було вилучено пристрої для куріння, електронні ваги, грошові кошти в національній та іноземних валютах на загальну суму близько 10 тисяч доларів США, банківські картки, чорнові записи та 9 транспортних засобів – автомобілі, мотоцикли та квадроцикл.

Наразі троє обвинувачених знаходяться під вартою, двоє – під домашнім арештом. Крім того, в окреме провадження виділені матеріали щодо ще одного фігуранта. Його оголошено в міжнародний розшук.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Закарпатській області. Оперативний супровід – УСР в Закарпатській області ДСР НПУ із залученням спецпризначенців КОРДу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури