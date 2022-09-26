Чоловіка, який через ревнощі ледь не вбив ексспівмешканку та зарізав її знайомого, ув’язнено на 14 років

За підтримання публічного обвинувачення Білоцерківської окружної прокуратури чоловіка визнано винним та засуджено за умисне вбивство та замах на вбивство (ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання – 14 років позбавлення волі.

У суді прокурори довели, що в одному з сіл Білоцерківського району в березні 2017 року засуджений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов до місця проживання колишньої співмешканки, де в той момент знаходився її знайомий.

З мотивів ревнощів чоловік схопив до рук ножа та наніс потерпілому численні удари в область живота, від чого останній помер. Щонайменше три удари ножем отримала і жінка, яку після цього госпіталізували до медичного закладу.

До набрання вироком законної сили вказаний громадянин перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура