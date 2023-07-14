Привласнення коштів на ремонті укриттів: у столиці повідомили про підозру директору будівельної компанії

Фігурант зобов’язувався провести ремонті роботи у бомбосховищі одного із державних інтернатів, а натомість підробив документи та привласнив частину коштів. За такі дії йому загрожує до восьми років за ґратами.

Слідчі Святошинського управління поліції за оперативного супроводження управління стратегічних розслідувань у м. Києві під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури викрили зловмисника, який підробив офіційні документи та привласнив бюджетні кошти. Порушником виявився 40-річний керівник приватного будівельного підприємства.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що директор компанії уклав договір із Святошинським психоневрологічним інтернатом на проведення капітального ремонту та облаштування укриття одного із корпусів установи. Проте фактично такі роботи не виконав. Аби заволодіти коштами з державного бюджету, фігурант спочатку завищив суми та обсяги виконаних робіт, після підробив акти приймання та привласнив кошти у сумі близько 80 тис. гривень.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна, вчинені в умовах воєнного стану та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України – службове підроблення офіційних документів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва