В Тячеві поліцейські затримали раніше судимого злочинця, який напав на пенсіонерку

Сьогодні, 3 липня, о 8.24 годині ранку до поліції надійшло повідомлення про розбійний напад в місті Тячів.

85-річна потерпіла повідомила, що опівночі невідомий чоловік увірвався в її помешкання, на обличчі у нього була чорна маска, а в руках — ніж, яким нападник і погрожував пенсіонерці. Злочинець викрав золоті прикраси, алкогольні напої та грошові кошти, після чого зник у невідомому напрямку.

Жінка тільки ближче до ранку оговталася від пережитого та зателефонувала до поліції. Після повідомлення вже за лічені години поліцейські затримали причетного до злочину — 31-річного, раніше вже неодноразово судимого, мешканця районного центру. Чоловік добре знав, що пенсіонерка в будинку знаходиться сама, тому і наважився на такий зухвалий напад на літню жінку. На щастя, потерпіла не постраждала і почуває себе добре.

Наразі розбійника затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі інкримінують йому ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій, поєднаний з проникненням у житло. Відповідно до санкції вказаної статті, затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У справі триває досудове розслідування.

ГУНП в Закарпатській області