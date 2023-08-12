В Ужгороді поліція заблокувала роботу шахрайського кол-центру зі штатом понад 20 осіб

Співробітники кримінальної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області припинили злочинну діяльність шахрайського кол-центру, який зловмисники облаштували в Ужгороді.

Сьогодні, 11 серпня, оперативники разом зі спецпризначенцями КОРД та РПОП увійшли до орендованого в центрі міста офісу, де застали двох організаторів злочину та виконавців.

Встановлено, що на дану організацію загалом працювало 20 операторів. Однією з вимог до них було знання іноземних мов, адже переважно вони здійснювали дзвінки громадянам сусідніх Чехії та Угорщини. В розмові фігуранти представлялися працівниками інвестиційних кампаній і пропонували потерпілим купівлю акцій та криптовалюти. За оперативною інформацією діяльність цієї організації лише за місяць могла приносити зловмисникам десятки тисяч доларів.

Організаторами схеми є 34-річний ужгородець та його спільник з Харкова.

Для того, щоб забезпечити конфіденційність, перед влаштуваням на роботу вони перевіряли кандидатів на поліграфі та підписували з ними угоду про нерозголошення отриманих під час шахрайських дій відомостей.

В ході обшуку з приміщення кол-центру слідчі вилучили ряд важливих доказів, зокрема всю комп’ютерну техніку та документацію.

В Ужгородському районному управлінні поліції, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто Шахрайство.

Наразі поліцейські встановлюють все коло потерпілих та інших можливих спільників цих зловмисників. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області