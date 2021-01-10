На Закарпатті побита нелюдом мати вбитих дітей, яку раніше «поховали», опритомніла

Жінку тримають під пильним наглядом і в повній ізоляції.

У Тячівській лікарні на Закарпатті жінка, яку на Святвечір побив співмешканець і вбив її двох дітей, опритомніла.

Про це ТСН.ua стало відомо із власних джерел.

Жінка заявляє, що мусить одужати заради своїх дітей, тож від неї ретельно приховують їхню смерть. Вона ізольована, до неї нікого не пускають, адже ще зберігаються ризики для її життя. Медики лікарні роблять все можливе, щоби стабілізувати її стан.

Місцеві мешканці ж повідомляють, що злочинець не вперше проявляв агресію. Так, начебто в новорічну ніч, після побиття рідних, на чоловіка кілька разів викликали патруль. Він у цей час втік і переховувався на подвір’ях сусідів.

Нагадаємо, що раніше кілька місцевих ЗМІ повідомляли про смерть жінки, але зрештою інформацію спростували в поліції і лікарні.

Її кривдника заарештовано, за вбивство дітей його можуть засудити до довічного ув’язнення.