На Закарпатті поліція ліквідувала групу мукачівських наркоторговців

Слідчі Головного управління поліції області спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань, за силової підтримки бійців Роти поліції особливого призначення та КОРДу, провели спецоперацію по затриманню злочинної групи, що діяла на території Мукачівщини та займалася виготовленням і збутом наркотиків та психотропів.

В ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що до складу злочинного угруповання входило четверо хлопців віком 19, 21 та 22 роки, а також 19-річна дівчина.

Керував групою 29-річний мукачівець. Зловмисник координував діяльність всіх її учасників, розподіляв серед них ролі, слідкував за дотриманням ними конспірації та здійснював розподіл грошових коштів отриманих від реалізації наркотовару.

Для здійснення злочинної діяльності фігуранти винайняли квартиру в Мукачеві, в якій і готували «товар» до продажу.

Зважуванням та фасуванням наркотиків, контролем кількості отриманих від незаконної діяльності грошових коштів, веденням рахунків та подальшою передачею «товару» займалася 19-річна дівчина. Допомагали їй в цьому ще двоє 19-річних та 21-літній фігуранти.

Усі учасники злочинної групи мали суворо дотримуватися певних правил як у телефонних розмовах із клієнтами, так і при обумовлених зустрічах, щоб максимально відводити від себе будь-які підозри.

Для отримання додаткових доказів причетності фігурантів до злочинної діяльності, вчора, 8 лютого, закарпатські поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків за місцем їх проживання та у транспортних засобах. Серед вилученого: амфетамін, марихуана, розфасовані пакети з наркотичною речовиною, грошові кошти, електронні ваги та інші речові докази. Окрім цього на арештмайданчик поміщено і автівки зловмисників.

Усім п’ятьом фігурантам кримінального провадження слідчі, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомили про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України.

Трьох учасників злочинної групи поліцейські вже затримали в порядку статті 208 КПК України. Наразі вони перебувають у ізоляторі тимчасового тримання.

За скоєне членам наркоугруповання загрожує до десяти років ув’язнення. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області