СБУ затримала ще трьох «чорних зброярів», які хотіли продати зброю криміналітету (фото)

У результаті комплексних заходів у Вінницькій, Миколаївській та Закарпатській областях затримано організаторів нелегального бізнесу.

Зловмисники намагались продати криміналітету зброю та боєприпаси, які були знайдені в деокупованих районах на півдні та сході нашої держави.

Серед вилученого у фігурантів – російський танковий кулемет, гранатомети, снайперська зброя та вибухівка.

🔹 Так, на Вінниччині:

затримано ділка, який підготував до продажу цілий арсенал «трофейної» зброї та боєприпасів на загальну суму 3 млн грн.

Встановлено, що зловмисник скуповував пошкоджені зразки засобів ураження через спеціалізовані інтернет-платформи, а потім відновлював їхні бойові властивості та підшукував клієнтів для збуту.

Задокументовано, що фігурант намагався продати російський АК-12 та снайперську гвинтівку Драгунова за майже 300 тис. грн.

🔹 На Закарпатті:

затримано очільника місцевої громадської організації, який зберігав у машині знайомого ручний кулемет Дегтярьова з набоями.

Також, за наявними даними, крім нелегального зберігання зброї фігурант ймовірно причетний до розкрадання волонтерських коштів, які він збирав нібито для потреб ЗСУ.

Розглядається версія, що він інсценував замах на себе та пограбування власного офісу, щоб приховати «сліди» злочину.

🔹 На Миколаївщині:

співробітники СБУ виявили ще один схрон з бойовими засобами ураження. Тайник був облаштований у складському приміщенні на території місцевого гаражного кооперативу.

Під час комплексних заходів встановлено «власника» арсеналу. Ним виявився місцевий житель, який звозив до схованки зброю та боєприпаси з місць колишніх боїв на території регіону.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Усі вилучені засоби уражання планується передати на потреби Збройних Сил України.

Служба безпеки України