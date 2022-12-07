На Закарпатті поліція вилучила у наркоторговця «товару» на 300 тисяч гривень

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Співробітники кримінальної поліції Мукачівського районного управління отримали оперативну інформацію про причетність 22-річного місцевого жителя до розповсюдження наркотиків у регіоні.

Для перевірки, вчора, 6 грудня, у помешканні фігуранта правоохоронці провели санкціонований судом обшук.

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В результаті, працівники поліції виявили та вилучили у мукачівця пакунки з метамфетаміном та наркотик рослинного походження. Загальна вага вилученого склала близько 150 грамів. За цінами «чорного» ринку така кількість наркотиків може коштувати близько 300 тисяч гривень.

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Усі речові докази досліджуватиме експерт.

Самого ж фігуранта поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 307 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Під час досудового розслідування оперативники встановлюватимуть безпосередній канал надходження наркотиків до підозрюваного. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області

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