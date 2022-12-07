На Закарпатті поліція вилучила у наркоторговця «товару» на 300 тисяч гривень

Співробітники кримінальної поліції Мукачівського районного управління отримали оперативну інформацію про причетність 22-річного місцевого жителя до розповсюдження наркотиків у регіоні.

Для перевірки, вчора, 6 грудня, у помешканні фігуранта правоохоронці провели санкціонований судом обшук.

В результаті, працівники поліції виявили та вилучили у мукачівця пакунки з метамфетаміном та наркотик рослинного походження. Загальна вага вилученого склала близько 150 грамів. За цінами «чорного» ринку така кількість наркотиків може коштувати близько 300 тисяч гривень.

Усі речові докази досліджуватиме експерт.

Самого ж фігуранта поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 307 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Під час досудового розслідування оперативники встановлюватимуть безпосередній канал надходження наркотиків до підозрюваного. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області