На Закарпатті поліція затримала групу осіб, причетну до підкупу виборців

Сьогодні, 23 жовтня, близько 20 години працівники поліції Закарпаття спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України в Закарпатській області та за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили групу осіб на підкупі виборців.

Встановлено, що троє мешканців Міжгірщини пропонували виборцям грошові кошти, в сумі 1000 гривень за один голос, на користь визначеного кандидата на голову однієї з об’єднаних територіальних громад.

Правоохоронцям вдалося попередити спробу фальсифікації. Осіб затримали безпосередньо під час передачі коштів у одному з місцевих ресторанів.

За фактом злочину слідчі поліції проводять досудове розслідування за статтею 160 Кримінального кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму).

Наразі вирішується питання про затримання осіб у порядку статті 208 КПК України та поміщення їх до ізолятора тимчасового тримання.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області