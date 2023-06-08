На «карусельному» хабарі затримано директора столичного «Гідропарку»

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва на одержанні неправомірної вигоди викрито директора комунального закладу парк культури та відпочинку «Гідропарк» (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, директор комунального закладу, який підпорядковується Департаменту культури КМДА, висунув вимогу представнику приватного товариства про надання йому неправомірної вигоди за надання дозволу на розміщення у парку дитячих каруселей.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу та одержання посадовцем 30 тис. грн за договором. У подальшому підприємець мав сплачувати особисто керівнику парку ще 20 тис грн щомісяця.

07 червня 2023 року під час одержання вказаної суми посадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Викрито правопорушення прокурорами спільно з УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України та слідчими Подільського УП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура