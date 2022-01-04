На Закарпатті повідомили про підозру в підробці ковід-документів лікарю та трьом його спільникам

На початку серпня 2021 року працівники поліції Закарпаття спільно зі співробітниками СБУ викрили злочинну схему з виготовлення підроблених ПЛР-тестів на COVID-19.

Фігурантами злочину виявилися 44-річний лікар однієї з медичних установ Тячівщини та ще троє місцевих жителів.

Клієнтів шукав сам медик серед своїх пацієнтів, яким і пропонував придбати негативний тест на COVID-19 без проходження будь-яких медичних маніпуляцій. Далі вже справа була за його спільниками, які безпосередньо виготовляли підробку. Підпільну типографію зловмисники облаштували на території одного з місцевих підприємств і оцінили свої послуги в 500 гривень за один документ.

Правоохоронці провели всі необхідні оперативні заходи, а також санкціоновані обшуки за місцем проживання та роботи фігурантів. Серед вилученого: готові довідки про негативні результати ПЛР-тестування, підроблені печатки, а також флеш-накопичувачі та засоби зв’язку. В результаті зібрано достатньо доказів причетності останніх до кримінального правопорушення і сьогодні, 4 січня, всім чотирьом фігурантам слідчі поліції повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення і збут офіційних документів та виготовлення підроблених печаток і штампів за попередньою змовою групою осіб.

У ході слідства поліцейські також перевірятимуть вказаних осіб на причетність до виготовлення інших видів ковідної документації. Підозрюваним загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області