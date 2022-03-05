На Закарпатті прикордоники вилучили у росіянина незадекларовані €150 000

Громадянин Росії заїхав на прикордонний пост на «Ленд Ровер» української реєстрації

На КПП «Солотвино», закарпатські прикордонники затримали росіянина з великою сумою незадекларованих коштів. Про це повідомила пресслужба Мукачівському прикордонному загоні, пише Depo.Закарпаття.

Громадянин Росії, 1983 р.н. заїхав на «Ленд Ровер» української реєстрації. Під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили в багажнику, серед особистих речей, незадекларовані грошові кошти в розмірі €110 000 та $40 тисяч .

Валюту у громадянина Росії вилучено представниками митниці встановленим порядком.