На Закарпатті прикордоники вилучили у росіянина незадекларовані €150 000
Громадянин Росії заїхав на прикордонний пост на «Ленд Ровер» української реєстрації
На КПП «Солотвино», закарпатські прикордонники затримали росіянина з великою сумою незадекларованих коштів. Про це повідомила пресслужба Мукачівському прикордонному загоні, пише Depo.Закарпаття.
Громадянин Росії, 1983 р.н. заїхав на «Ленд Ровер» української реєстрації. Під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили в багажнику, серед особистих речей, незадекларовані грошові кошти в розмірі €110 000 та $40 тисяч .
Валюту у громадянина Росії вилучено представниками митниці встановленим порядком.Tweet