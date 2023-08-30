На Мукачівщині затримали зловмисника, який намагався вбити свого родича

Слідчі поліції Мукачівщини відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство 37-річного мешканця селища Чинадієво. Самого ж зловмисника затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Слідство у справі триває

28 серпня о 20:20 поліцейські отримали повідомлення про те, що у селищі Чинадієво Мукачівського району чоловікові нанесли тілесні ушкодження.

На місце події виїхали співробітники Відділу поліції № 1 Мукачівського районного управління, які встановили, що потерпілий отримав ножові поранення під час конфлікту з родичем. У ході раптової сутички фігурант завдав кілька ударів ножем в область правого підреберʼя потерпілому. Після цього зловмисник втік з місця події.

Пораненого чоловіка госпіталізували до лікарні.

Оперативники в той час провели пошукові заходи та швидко затримали підозрюваного. Відповідно до статті 208 КПК України його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Зловмисник намагався позбутися ножа, яким наносив удари, однак правоохоронці знайшли та вилучили знаряддя злочину.

За даним фактом слідчі Відділу поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 15, ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України, тобто Замах на вбивство.

У справі триває слідство.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області