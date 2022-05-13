Заарештовано 158 вантажівок товариства, яке ухилялося від сплати податків

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у межах кримінального провадження судом накладено арешт на 158 одиниць автомобільної техніки вартістю понад 200 млн грн та банківські рахунки товариства.

За даними слідства, службові особи товариства, бенефіціарним власником якого є громадянин РБ, протягом 2021-2022 років разом з підприємствами – дилерами продали імпортовану автомобільну техніку виробництва Республіки Білорусь без належного відображення господарських операцій у бухгалтерському та податковому обліку. Таким чином суб’єкти господарювання ухилилися від сплати податків на суму понад 10 млн грн.

За результатами проведених обшуків за місцями здійснення протиправної діяльності вилучено автомобільну техніку та документацію.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

Офіс Генпрокурора