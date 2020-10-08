Таксист получил 2 года за использование поддельных прав, купленных на OLX

Житель города Вышгород Киевской области решил, что незачем тратить время и деньги на изучение теории в автошколе, медицинское обследование и сдачу экзаменов в МВД. Вместо этого, он решил прибегнуть к помощи «специальных людей» и нашел на популярном сайте OLX объявление об изготовлении водительского удостоверения. Его главной целью было – получить работу таксистом.

Связавшись с автором объявления, мужчина передал все необходимые персональные данные, собственное фото и образец подписи. Интересно, что исполнитель даже не потребовал предоплаты, а только взял с заказчика честное слово, что тот оплатит фальшивый документ после его изготовления.

В течение нескольких дней, исполнитель изготовил бланк водительского удостоверения с открытой категорией В, на котором были указаны персональные данные заказчика. Готовый документ он отправил по Новой Почте, где не проверили или не удивились содержимому отправления, хотя в правилах указывается, что пересылка документов, удостоверяющих личность запрещена.

Получив готовое удостоверение, новоиспеченный водитель оплатил услуги изготовления поддельного документа, которое обошлось ему в 4150 гривен. Воспользовавшись удостоверением, он прошел не слишком тщательную проверку и устроился на работу таксистом, как и рассчитывал.

Правда раскрылась, когда дорожный патруль остановил таксиста и попросил предъявить водительское удостоверение и документы на транспортное средство. Полицейские обратили внимание, что предъявленный документ и средства защиты, нанесенные на него, отличаются от принятых в Украине стандартов. Призвав в свидетели понятых, полицейские изъяли поддельные водительские права.

Суд квалифицировал действия обвиняемого как нарушение сразу двух статей Криминального Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 и ч. 1, 5 ст. 358 КК Украины. Речь об использовании заведомо поддельных документов и соучастии в их изготовлении (каковым является заказ на изготовление).

Суммарно, обвиняемый получил 2 года лишения свободы за то, что заказал и использовал поддельное водительское удостоверение. В отношении исполнителя заказа было заведено отдельное уголовное дело. Думайте, прежде чем обращаться за помощью к сомнительным посредникам в интернете.

Андрей Майданик, internetua.com