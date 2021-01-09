На Закарпатті судитимуть чоловіка, який посадив власну матір на ланцюг

Прокурором Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури затверджено 8 січня 2021 року і скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного місцевого мешканця у катуванні рідної матері (ч.1 ст.127 КК України).

Подія трапилась 18 грудня 2019 року у с. Костринська Розтока, Великоберезнянського району.

У ході слідства зібрано докази того, що підозрюваний, наніс матері серію ударів по тілу. Надалі, прив’язавши її ланцюгом до ліжка – продовжив наносити удари. Жінка змогла звільнитись і втекти тільки коли син заснув.

Наразі чоловіку, який уже раніше був засуджений за погрозу вбивством та умисне легке тілесне ушкодження, загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба прокуратури Закарпатської області. // Діло