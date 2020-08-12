На Закарпатті судитимуть чоловіка, який замовив вбивство знайомої

В ніч з 28 на 29 квітня цього року під час спроби залишити межі регіону зловмисника затримали поліцейські. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченому може загрожувати до 15-ти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Інформація про підготовку вбивства мешканки Тячівського району надійшла до оперативників управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції. Відтак, аби врятувати життя жінці, необхідно було якнайшвидше встановити особи замовника, кілера, мотиви злочину та провести заходи для їх затримання.

Комплексом проведених заходів поліцейські з’ясували, що замовив вбивство жінки місцевий мешканець. Чоловік займався бізнесом та мав конфлікт із керівником магазину, де жінка працювала продавчинею. Вона стала очевидцем розмови, в якій чоловік обіцяв розібратися з її керівником. Дізнавшись про це, вирішив позбутися небажаного свідка, незважаючи на давні приятельські стосунки. Підшукавши кілера, замовник надав фото, детально розповів про розпорядок дня майбутньої жертви, її помешкання та місце роботи.

Згодом оперативники встановили особу кілера, схилили його до конфіденційного співробітництва та інсценували вбивство потерпілої. Замовнику показали фотографію нібито вбитої жінки, після чого він передав винагороду виконавцю. Аби забезпечити собі алібі, замовник планував виїхати до столиці.

Під час спроби залишити межі області оперативники спільно з детективами слідчого управління поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури та за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали зловмисника. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. ст. 15 п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до Тячівського районного суду Закарпатської області. За скоєне обвинуваченому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України