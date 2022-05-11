На Закарпатті судитимуть організовану групу, яка незаконно вирубала ліс на суму понад ₴5 мільйонів

Серед обвинувачених — колишній лісничий та троє його спільників.

Викрили протиправну діяльність організованої групи оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно з колегами-правоохоронцями.

Слідством встановлено, що лісничий, будучи працівником державної лісової охорони, залучив до схеми свого помічника, майстра лісу та провідного інженера. Зловмисники здійснювали незаконні порубки лісу без належних на те документів та всупереч плану проведення санітарних рубок. Надалі деревину реалізовували третім особам в обхід встановлених норм. Сума збитків, нанесених державі, становила понад 5,3 мільйона гривень.

Аби приховати свою злочинну діяльність працівники лісництва складали документи про належне проведення санітарних порубок на окремій ділянці.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт стосовно колишнього лісничого та трьох спільників скеровано до суду. Їм інкримінують вчинення злочинів у складі організованої групи:

— ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчинений групою осіб);

— ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

— ч. 3 ст. 28, ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування проводили слідчі ТУ ДБР за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України