До 8 років позбавлення волі засуджено чоловіка за вбивство знайомого та побиття його співмешканки

Кролевецьким відділом Конотопської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 47-річного обвинуваченого у вбивстві знайомого та завданні тілесних ушкоджень його співмешканці.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що подія сталася 18 квітня 2022 року в с. Спаське, що на Конотопщині.

До господаря будинку, який проживав разом зі своєю співмешканкою, прийшов знайомий. Під час розпиття спиртних напоїв між господарем будинку та гостем виникла словесна перепалка, яка переросла в бійку, під час якої старший схопив металеву кочергу та почав нею бити молодшого. А потім ще й наносив удари ногами. У цей час співмешканка потерпілого намагалась зупинити нападника, але той декілька разів ударив і її. Від отриманих травм 45-річний господар будинку помер. Його співмешканка отримала легкі тілесні ушкодження.

У суді чоловік провину свою визнав повністю, запевнив, що шкодує про свій вчинок. За вироком суду обвинуваченого визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 8 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 125 КК України).

Сумська обласна прокуратура