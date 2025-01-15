В столичному автобусі чоловік травмував бритвою обличчя 17-річного любителя гучної музики

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 53-річному мешканцю Києва у хуліганстві із застосуванням бритви, внаслідок якого неповнолітній студент отримав травму обличчя (ч. 4 ст. 296 КК України).

Встановлено, що в автобусі група неповнолітніх хлопців голосно слухала музику та отримала зауваження з цього приводу від іншого пасажира, втім після зауваження музику не вимкнули.

В цей час чоловік, який не був учасником цієї розмови, раптово піднявся зі свого місця, мовчки дістав з кишені перукарську бритву та завдав нею один удар в обличчя одного з хлопців, після чого намагався покинути місце події.

В результаті цих дій 17-річному студенту спричинено тілесне ушкодження у вигляді відкритої рани носа.

Одразу після цього водій автобуса зупинився та викликав працівників поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Пресслужба Київської міської прокуратури