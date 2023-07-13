На Закарпатті судитимуть чергового інтернет-агітатора, який публічно підтримував російських окупантів

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жителя Ужгорода за фактом поширення матеріалів, де міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України та глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік неодноразово поширював у забороненій в Україні соціальній мережі дописи на підтримку збройної агресії рф. Матеріали були спрямовані на дискредитацію українських військових і містили типову ворожу пропаганду. У них йшлося про те, що українці «живцем спалюють мирних громадян», ЗСУ обстрілюють цивільне населення та розповсюджувалися інші фейки.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Закарпатській області. Подальший розгляд кримінального провадження відбуватиметься в Ужгородському міськрайонному суді.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури