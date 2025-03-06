На Закарпатті судитимуть командира батальйону, який за гроші залишав підлеглих служити в тилу

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира батальйону однієї з військових частин на Закарпатті, який брав гроші з підлеглих військовослужбовців за можливість служити на заході країни.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили зловмисника у вересні минулого року.

Частина особового складу батальйону мала поїхати в район бойових дій. Командир запропонував підлеглим заплатити за можливість залишитися в тилу й охороняти об’єкти критичної інфраструктури на заході України. Посадовець залучив до протиправної діяльності підлеглого солдата, який мав збирати гроші з військовослужбовців.

Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих 1 тис. 300 доларів США за включення його до списку «тиловиків». Платили за місце в роті охорони й інші військовослужбовці.

Оскільки рішення про переміщення солдатів приймає начальник штабу, то фігурант вирішив залучити до співпраці ще і його, запропонувавши за 5 тис. доларів США затвердити список тих, хто залишиться в тилу. Після передачі грошей начальнику штабу, який діяв у взаємодії із правоохоронцями, працівники Бюро затримали командира батальйону та його спільника.

Як з’ясувало слідство, командир батальйону ще й використовував підлеглих солдатів для будівельних робіт на власній земельній ділянці в Ужгороді. З липня по вересень 2024 року троє військовослужбовців замість охорони мостів на Закарпатті працювали на його будівництві.

Командира батальйону обвинувачують в одержанні та наданні неправомірної вигоди, а також у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Військовослужбовця-спільника обвинувачують у пособництві в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, з конфіскацією майна.

Обом фігурантам суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави – 242,2 тис. грн.

Після внесення застави командир батальйону повернувся в СІЗО, оскільки зустрічався зі свідками й намагався на них вплинути. За клопотанням ДБР йому було змінено запобіжний захід на тримання під вартою без альтернативи застави. Суму попередньо внесеної застави було направлено у дохід держави.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Державне бюро розслідувань