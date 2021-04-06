За розповсюдження «наркозакладок» молодику повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури міста Харкова повідомлено про підозру чоловіку у вчиненні кримінального правопорушення, а саме незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.307 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що правоохоронцями було виявлено 20-річного харків’янина, який, побачивши патрульний автомобіль, почав нервувати та поводити себе підозріло, а коли до нього підійшли патрульні, чоловік повідомив, що має при собі заборонену психотропну речовину – PVP («солі»).

Під час проведення огляду місця події та вилучення згортків з психотропною речовиною, чоловік повідомив правоохоронцям, що отримував вказані згортки з психотропною речовиною від невстановленого на даний час чоловіка, після чого ховав згортки у різних місцях Харкова та Харківської області. Молодик повідомив, що продаж наркотиків здійснював за допомогою телеграм-каналу, а після отримання грошових коштів надсилав «покупцю» координати та фотографію місця «закладки».

В ході подальшого огляду правоохоронцями виявлено 32 полімерні згортки з психотропною речовиною, які чоловік ховав на відкритій місцевості у різних місцях з метою збуту.

31.03.2021 чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, а саме незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділу поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — відділ поліції №2 ХРУП №1 ГУНП а Харківській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури