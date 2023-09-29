Столичного посадовця викрили на хабарі за безперешкодне здійснення господарської діяльності

Фігурант пообіцяв гарантії у вирішенні питань у сфері охорони праці, нездійснення заходів у майбутньому щодо інспекційних перевірок та складання адміністративних матеріалів. За свої «послуги» чоловік одержав 10 000 гривень. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури викрили посадовця в отриманні неправомірної вигоди. Зловмисником виявився 36-річний головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці північного напрямку управління інспекційної діяльності у Київській області.

Правоохоронці встановили, що фігурант пообіцяв чоловіку гарантії безперешкодного здійснення господарської діяльності: питань хорони праці, нездійснення заходів у майбутньому щодо інспекційних перевірок та складання адміністративних матеріалів. За свої «послуги» він отримав 10 тисяч гривень.

Фігуранта слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання неправомірної вигоди та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва