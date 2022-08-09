СБУ нейтралізувала російську інтернет-агентуру, яка поширювала кремлівську пропаганду в Україні

Служба безпеки України нейтралізувала розгалужену мережу російських агентів, які «розганяли» через інтернет дезінформацію про ситуацію на фронті та закликали громадян долучатися до лав окупантів.

Крім цього, за завданням міноборони рф зловмисники розробляли провокаційні листівки на підтримку агресора та поширювали їх на прифронтових територіях.

співробітники Служби безпеки затримали прокремлівського агітатора. Ним виявився художник-постановник одного з місцевих каналів, який був завербований спецслужбами рф.

Використовуючи 20-річний професійний досвід, чоловік розробляв макети листівок і відеоролики, спрямовані на морально-психологічну підтримку окупаційних угруповань, які ведуть бойові дії на території України.

«Зв’язковим» була його донька, котра мешкає в рф і співпрацює з ворожими спецслужбами.

Зразки готової продукції вона надсилала на «затвердження» представникам міноборони рф.

У подальшому ворог використовував ці матеріали для масового розповсюдження серед населення прифронтових районів.

знешкоджено ще двох ворожих поплічників, які вели у соцмережах прокремлівську пропаганду.

Один зі них під час перебування на заробітках в рф попав у поле зору ворожих спецслужб.

Після приїзду чоловік одразу активував свої соцмережі, де пропонував землякам допомагати окупантам, дискредитував українську владу та Збройні сили України.

Іншого мешканця регіону окупанти залучити до підривної діяльності через його прокремлівські погляди, які він поширював у колі спілкування.

За вказівками кураторів рф він через дві спеціалізовані інтернет-платформи поширював деструктивний контент.

оперативники викрили пропагандиста, який просував комуністичні ідеї і поширював заборонену в Україні тоталітарну символіку.

Наразі всім викритим учасникам агентури повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти державної безпеки України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській, Харківській і Рівненській областях за процесуального керівництва прокуратури.

Служба безпеки України