Судитимуть співробітницю Мін’юсту та її спільника, які намагались заволодіти коштами аграрного підприємства

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо співробітниці Міністерства юстиції України та її спільника, які шахрайськими діями намагались заволодіти коштами великого аграрного підприємства.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що за 120 тисяч доларів США працівниця Міністерства обіцяла представнику бюджетоутворюючого підприємства регіону внести у реєстр нерухомого майна відомості про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

Також чиновниця залучила спільником свого знайомого, громадянина іншої держави, який називав себе «впливовим чиновником» цього ж Міністерства і мав виступати гарантом виконання обіцянок.

1 серпня 2024 року спільники отримали перший транш у розмірі 30 тисяч доларів США та повідомили, що для позитивного розв’язання питання у заявника є два дні, щоб передати решту коштів.

При цьому, чиновниця хизувалася впливовими знайомствами також з керівниками правоохоронних органів.

Після отримання коштів обох «ділків» було затримано.

Фігурантам оголошено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України), а також у підбуренні до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).

Передбачене статтями покарання – до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Державне бюро розслідувань