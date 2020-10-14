Вінницькі оперативники затримали у Житомирі грабіжників, які відібрали у пенсіонера ₴50 тисяч

14 жовтня у Житомирі поліцейські затримали двох раніше судимих зловмисників, які у центрі міста пограбували вінничанина. Нападники відібрали у потерпілого 50 тисяч гривень, які він зняв з банківської картки.

13 жовтня близько 10.30 години до поліції надійшло повідомлення від 78-річного жителя м. Вінниці. Потерпілий розповів, що у дворі будинку по вулиці Пирогова двоє нападників відібрали у нього грошові кошти, які він вранці зняв з банківської картки.

За словами начальника Вінницького відділу поліції Віталія Курчика, протягом кількох годин в ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили осіб, причетних до вчинення злочину.

Оперативники з’ясували, що після вчинення злочину зловмисники на автомобілі поїхали до Житомира, де на кілька днів орендували квартиру.

Вранці 14 жовтня працівники поліції затримали зловмисників. Ними виявились раніше судимі за шахрайство жителі Дніпра віком 60 та 50 років.

Наразі підозрювані затримані в процесуальному порядку та поміщені до ізолятора тимчасово тримання.

Слідством відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 ККУ (грабіж). За таке правопорушення зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області