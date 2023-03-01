Військовий, який покинув службу, посварившись із командиром, отримав 5 років ув’язнення

Буринський районний суд Сумської області визнав військовослужбовця винним у самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 24 лютого.

Чоловік був мобілізований і служив на посаді водія польової лазні в Сумській області. Наприкінці вересня минулого року він покинув місце служби і вирушив додому в Чернівецьку область, де проводив час на власний розсуд. Приблизно через два тижні обвинуваченого побачили біля магазину на Сумщині і забрали та привезли до місця дислокації підрозділу.

У судовому засіданні військовослужбовець говорив, що покинув службу через конфлікт із командиром взводу. Того дня із самого ранку він разом зіншими солдатами займався заготівлею дров, а потім командир взводу наказав йому іти вкочегарку складати дрова, однак він відмовився, кажучи, що болить спина і щоб ішов хтось інший. У відповідь командир начебто став почав кричати, що застрелить його та схопився запістолет. Злиякавшись за своє життя, обвинувачений викликав таксі і нібито поїхав у штаб військової частини,щоб повідомити про інцидбент, його туди не пустили, після чоговін намагався звʼязатись по телефону з керівництвом підрозділу, але його ніхто не хотів слухати, тому він вирішив поїхати додому. Чоловік переконував, що нібито намагався повернутися на службу, але його ігнорували, не впускали у військову частину, не відповідали на його телефонні дзвінки. Командир взводу начебто неодноразово бив його та погрожував фізичною розправою, так що він постійно скаржився керівництву, але це було марно.

У судовому засіданні версія захисту не підтвердилася. Жодних доказів звернень обвинуваченого зі скаргами до керівництва військової частини та органів військової служби правопорядку стороною суду не надано.

Чоловік не зміг в судовому засіданні пояснити чому не звернувся до правоохоронних органів з приводу неправомірних на його думку дій командира взводу та керівництва військової частини, а поїхав до місця свого проживання, що в Чернівецькій області, тобто на значній відстані від місця проходження ним військової служби на Сумщині.

Цей солдат зарекомендував себе погано, неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за перебування на службі в стані спʼяніння, на нього постійно скаржилися інші військовослужбовці з приводу погроз в їхній бік. Раніше неодноразово залишав місце служби до трьох днів без поважних причин.

Командир підрозділу розповів, що обвинувачений не хотів складати дрова, кажучи, що він водій та не зобовʼязаний це робити, хоча всі інші військовослужбовці виконують роботи по забезпеченню життєдіяльності підрозділу. Начальник складу був свідком цієї сварки і підтвердив, що ці обставини.

Обвинуваченого засудили до 5 років позбавлення волі і взяли під варту в залі суду.