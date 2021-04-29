На Житомирщині поліцейські викрили групу шахраїв – продавців «віртуальних» автомобілів

28 квітня детективи Слідчого управління спільно з оперативниками Управління карного розшуку ГУНП затримали членів злочинної групи, які займались шахрайствами з продажем вживаних автомобілів через Інтернет-мережу. «Схема» полягала у створенні умов та отриманні безготівково передоплати за транспортний засіб, після чого віртуальний «продавець» переставав відповідати на дзвінки покупців. За скоєне зловмисникам може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Під час досудового розслідування встановлено, що до складу злочинної групи входили 5 жителів м. Новограда-Волинського, віком від 22 до 25 років. Вони розміщали оголошення на одному з відомих Інтернет-ресурсів про продаж автомобілів, переважно вітчизняного виробництва, з відповідним описом та фото. Зазначена ціна була істотно нижче ринкової вартості тому пропонований товар мав попит серед покупців. Під час телефонних перемовин «продавці» пояснювали дещо занижену вартість несподіваними життєвими обставинами та просили внести на банківський рахунок завдаток.

За наявною інформацією, переказані потерпілими суми становили від 1,5 до 50 тисяч гривень. В подальшому телефон, розміщений в Інтернет-оголошенні, переставав працювати, а відповідне оголошення видалялось його авторами.

Поліцейські задокументували низку фактів таких шахрайств, учинених членами групи по всій Україні.

28 квітня, безпосередньо після чергової спроби ошукати потенційного покупця, а саме після зняття готівки з банкомата за вдавану угоду слідчі спільно з оперативниками за участі спецпризначенців ГУНП затримали організатора та активного виконавця в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Одночасно ще трьом поплічникам оголошено про підозру.

У ході подальших слідчих дій за місцями проживання та тимчасового перебування встановлених членів групи проведено до десятка обшуків та вилучено речові докази протиправної діяльності, у тому числі мобільні телефони, сім-картки, 2 транспортних засоби, готівку у національній та іноземній валюті.

Наразі досудове розслідування триває за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Процесуальні дії проводяться під керівництвом прокуратури Житомирської області.

Поліцейські перевіряють наявну інформацію про причетність групи до низки подібних шахрайств та просять відгукнутись громадян, які потрапляли в описану ситуацію під час спроб придбати автомобіль, зателефонувавши за номером 102, чи звернувшись безпосередньо до Слідчого управління ГУНП в Житомирській області (м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 5/37).

Відділ комунікації поліції Житомирської області