Підробили рішення Київради та заволоділи земельною ділянкою вартістю ₴2,5 млн. – судитимуть двох «агентів з нерухомості» та нотаріуса

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно трьох учасників злочинної групи за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою у Києві та підроблення документів (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними досудового розслідування, 2 мешканців столиці, працюючи у сфері купівлі та продажу нерухомості, дізнались про наявність земельної ділянки площею 1 га у Дніпровському районі міста Києва, яка тривалий час ніким не використовувалася.

З метою незаконного відчуження землі вказані особи підробили рішення Київської міської ради про її передачу у приватну власність.

У подальшому, залучивши приватного нотаріуса та підставну особу, учасники схеми провели низку реєстраційних дій, внаслідок яких ділянка вибула з власності територіальної громади на користь співучасника.

У ході досудового розслідування особа, на яку було зареєстровано земельну ділянку, визнала свою провину, надала викривальні показання та погодилася на укладення угоди про визнання винуватості із прокурором.

Досудове розслідування стосовно двох «агентів з нерухомості» та приватного нотаріуса також завершено. Обвинувальний акт направлено до Дніпровського районного суду міста Києва.

Земельна ділянка повернута у власність територіальної громади. Її вартість становить близько 2,5 млн гривень

Зауважимо, що обвинувачені раніше вже потрапляли у поле зору правоохоронних органів. Зокрема, Білоцерківським міськрайонним судом Київської області розглядається кримінальне провадження за обвинуваченням вказаних осіб у вчиненні аналогічних злочинів.

Максимальна санкція вказаних статей передбачає позбавлення волі до 8 років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими слідчого управління ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження Служби безпеки України.

Пресслужба Київської міської прокуратури