У Києві судитимуть членів організованої групи, яка викрала бізнесмена

До злочинного угруповання входило п’ятеро осіб. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у липні минулого року на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що невідомі викрали чоловіка поблизу станції метрополітену «Дорогожичі», що у Шевченківському районі столиці. Поліцейські опитали свідка інциденту, переглянули записи з камер відеоспостереження та розпочали пошуки причетних до скоєння злочину.

Правоохоронці з’ясували, що двоє невідомих чоловіків зайшли до приміщення будівлі, в якій знаходився потерпілий, та силоміць вивели його на вулицю. Оперативники разом із співробітниками спецпідрозділу КОРД одразу розпочали спецоперацію зі звільнення заручника. Згодом правоохоронці затримали п’ятьох осіб, які викрали, утримували та знущались над бізнесменом.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчі повідомили учасникам злочинного угруповання про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (Вимагання), ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 2 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом правоохоронці скерували до Шевченківського районного суду. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва